"Утро": движение в Москве оценили в 6 баллов

Столичный трафик держится на отметке 6 баллов. Протяженность заторов в городе – 185 километров.

Сложно проехать в сторону ТТК по Звенигородской эстакаде от Живописного моста до 1-го Силикатного проезда из-за неисправного автобуса, длина затора – 4,5 километра.

Практически без движения находится внешняя сторона МКАД от Северо-Восточной хорды до Мякининского проезда. Там на 65-м километре водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. Длина затора – более девяти километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.