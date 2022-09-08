"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов, следует из данных ЦОДД. Серьезный затор образовался на Малом Каменном мосту при движении в сторону улицы Моховой. Из-за перекрытия движения в районе Манежной площади постоять в заторе водителям придется около получаса.

На внешней стороне МКАД на севере больше часа водители потеряют, преодолевая 14-километровый затор от Долгопрудненского лесопарка до Новорижского шоссе. Причина – несколько ДТП на указанном участке. Участники движения вынуждены перестраиваться в другие ряды, тем самым существенно притормаживая поток. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.