"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 8 сентября

В четверг, 8 сентября, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 70%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 12 градусов. Вечером температура составит 8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.