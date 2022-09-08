"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

Движение в городе оценивается 6 баллов. Общая длина заторов – 140 километров.

Затруднено движение по внутренней стороне на востоке ТТК от Лефортовского тоннеля до съезда на шоссе Энтузиастов. После выезда из тоннеля в среднем ряду ведутся работы по ремонту эстакады.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.