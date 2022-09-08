"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, следует из данных ЦОДД. На внешней стороне Третьего транспортного кольца растянулся 4-километровый затор на Нижегородской эстакаде. Там водители потеряют больше 20 минут.

Авария в районе Лефортовского тоннеля существенно тормозит автомобильный поток. Трудно въехать в город на Волоколамском шоссе, машины стали скапливаться уже за МКАД. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.