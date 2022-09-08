"Утро": движение в столице оценили в 3 балла

В настоящий момент трафик оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 62 километра.

Сбросить скорость придется на Профсоюзной улице по направлению в центр до пересечения с улицей Академика Капицы. Там произошло столкновение двух автомобилей. Участники ДТП уже покинули проезжую часть, но затор оценивается в один километр.

На Большой Черкизовской улице тоже появились осложнения. Движение транспорта в центр до Халтуринской улицы замедлилось из-за неисправного автомобиля сразу после перекрестка. Затор оценивается в один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.