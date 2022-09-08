"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 1 балл. Небольшое затруднение наблюдается на внешней стороне Третьего транспортного кольца на Савеловской эстакаде. На путь от Проспекта Мира до улицы Верхней Масловки водители потратят около 10 минут.

Не просто проехать по внутренней стороне МКАД на участке от Ферганской улицы до улицы Капотни. Длина затора – шесть километров. Преодоление этого участка займет 20 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.