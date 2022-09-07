"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. В оба направления затруднено движение на Мытную улицу. Средняя скорость потока – не выше 15 километров в час.

До Павелецкого вокзала движение очень плотное. На шоссе Энтузиастов при движении в сторону центра можно потерять больше получаса на участке от Главной аллеи до пересечения с Третьим транспортным кольцом. Длина затора – 4,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.