"Утро": движение в Москве оценили в 5 баллов утром 7 сентября

Движение в Москве оценили в 5 баллов. Сложно проехать по внутренней стороне ТТК, а также по шоссе Энтузиастов в сторону центра. Связан затор с дорожными работами на Нижегородской эстакаде. Он растянулся на 2,5 километра по внутренней стороне ТТК.

На внутренней стороне МКАД, в районе пересечения с улицей Верхние поля, – дорожные работы по реконструкции транспортной развязки. Длина затора составила более 10 километров.

Общая длина заторов составила 115 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.