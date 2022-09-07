"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов. На внешней стороне Третьего транспортного кольца затруднено движение на Сущевском валу. Из-за ДТП в правом ряду, где таксист не поместился в полосе при выезде со светофора с Башиловки, машины начали собираться от проспекта Мира. На преодоление этого участка уйдет больше 20 минут.

На внутренней стороне МКАД от Кетчерской улицы до Капотни водителям придется постоять в десятикилометровом заторе. Двигаться с разрешенной скоростью помешали ремонтные работы, из-за которых сокращено количество свободных полос для движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.