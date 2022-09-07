"Утро": общая длина заторов в столице составила 125 километров

Движение в городе оценили в ЦОДД в 5 баллов. Длина заторов составила 125 километров.

На проспекте Маршала Жукова в районе дома № 92 в направлении центра произошло ДТП, аварийные автомобили заняли две полосы движения. Затор растянулся на шесть километров. Движение в ближайшее время будет восстановлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.