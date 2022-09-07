"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. При движении в сторону центра на Рязанском проспекте водителям придется существенно сбросить скорость на участке от улицы Паперника до Нижегородской эстакады. Около получаса займет этот путь.

На 74-м километре МКАД на внешней стороне из-за ДТП перед Новокуркинским шоссе сформировался затор, начался он от станции "Левобережная" и до Путилково. Средняя скорость движения – не выше 40 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.