"Утро": движение в столице оценили в 3 балла

Движение в столице оценили в 3 балла. Длина заторов составила 65 километров. Традиционно первые заторы в сторону центра появились на Ярославском и шоссе Энтузиастов.

Нелегко проехать на внешней стороне 77-го километра МКАД из-за проведения дорожных работ. Длина затора там составила 5 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.