"Утро": москвичам рассказали о погоде 7 сентября

В среду, 7 сентября, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Температура днем составит 12 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 4–9 метров в секунду. Влажность воздуха – 70%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.