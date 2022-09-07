"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 2 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 2 балла в ЦОДД. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца – плотный трафик в районе Киевского путепровода.

Машины начали скапливаться от Лужнецкой эстакады до въезда в Кутузовский тоннель, автомобилистам пришлось двигаться с минимальной скоростью. Длина затруднений – два километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.