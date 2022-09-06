"Утро": движение в Москве оценили в 5 баллов

Движение в Москве оценили в 5 баллов, длина заторов – 105 километров. На проспекте Мира в районе дома № 169 к стандартному утреннему затору перед СВХ прибавился неисправный автомобиль в левом ряду. Затор растянулся более чем на 13 километров.

На 38-м километре внешней стороны МКАД в среднем ряду столкнулись два грузовика. Повреждения у участников небольшие, но движение затруднено на два километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.