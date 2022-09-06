"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

В ЦОДД столичный трафик оценили в 5 баллов. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца сформировался затор от Беговой улицы до улицы Сущевский Вал, водителям здесь придется сбросить скорость до 20 километров в час.

А на 6-м километре МКАД из-за ДТП в правом ряду придется притормозить на внутренней стороне автомагистрали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.