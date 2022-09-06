"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. Плотный трафик сформировался на внешней стороне Третьего транспортного кольца на Савеловской эстакаде.

На путь от проспекта Мира до Хорошевкого шоссе придется потратить больше 20 минут. Длина затруднений – 3 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.