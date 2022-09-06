"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. На внешней стороне Третьего транспортного кольца на участке от Шмитовского проезда до Кутузовского тоннеля водителям придется сбросить скорость до 10 километров в час.

На внутренней стороне МКАД постоять в заторе придется от Профсоюзной улицы до Тропаревского лесопарка. Длина затора – 5 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.