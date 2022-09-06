"Утро": общая длина заторов в столице составила 127 километров

Движение в Москве оценили в 5 баллов. Длина заторов составила 127 километров.



Не самая простая ситуация ожидает водителей на проспекте Мира в районе дома №181 – в правом ряду стоит неисправный автомобиль. Движение в сторону центра затруднено на семь километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.