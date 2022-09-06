"Утро": движение в столице оценили в 2 балла

Движение в Москве оценили в 2 балла. Длина заторов составила 48 километров. Традиционные заторы появились на Ярославском и шоссе Энтузиастов.

На 33-м километре внутренней стороны МКАД затруднено движение из-за неисправного автомобиля в четвертой полосе движения. Затор растянулся на пять километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.