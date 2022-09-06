"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл

ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл. На Нижегородской улице при движении в сторону центра сформировался затор из-за дорожно-ремонтных работ. Ограждениями и техникой занят правый ряд. До пересечения с ТТК водителям придется двигаться с минимальной скоростью.

На внутренней стороне МКАД на 10-м километре в плотном потоке придется преодолеть расстояние от Рязанского проспекта до улицы Капотни. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.