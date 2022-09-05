"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

Столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов. На внешней стороне Третьего транспортного кольца после пересечения с Звенигородским шоссе авария в средней полосе вынудила участников движения перестраиваться в другие ряды, тем самым притормаживая весь поток.

В обе стороны затруднено движение на 28-м километре МКАД. Плотный поток сформировался на участке между Липецкой улицей и Варшавским шоссе. Средняя скорость здесь не превышает 40 километров в час в оба направления. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.