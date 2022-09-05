"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. На Волоколамском шоссе при движении в сторону центра автомобилистам придется постоять в заторе от моста через речку Сходню до улицы Габричевского. Длина затора – два километра, преодолеть затруднение получится за 20 минут.

На внешней стороне МКАД в районе Путилково произошло ДТП в правом ряду, оно спровоцировало формирование четырехкилометрового затора от Ленинградского шоссе. Путь от Новокуркина до Пятницкого шоссе займет больше 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.