"Утро": длина московских заторов составила 110 километров

Движение в городе оценили в 5 баллов. Длина заторов составила 110 километров.

Из-за ДТП в среднем ряду образовался затор на Дмитровском шоссе в направлении центра перед съездом на улицу Руставели. Длина затора – 3,5 километра.

По-прежнему сложно проехать в районе 14-го километра МКАД из-за проведения дорожных работ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.