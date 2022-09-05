"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. Затруднено движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца на Рижской эстакаде из-за ДТП в среднем ряду. Здесь водителям придется притормозить на участке от Митьковского тоннеля до пересечения с проспектом Мира. Преодоление этого участка займет около 15 минут.

На внутренней стороне МКАД от Косинской эстакады до улицы Капотня растянулся затор на семь километров. Трудности вызваны ремонтными работами по реконструкции путепровода. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.