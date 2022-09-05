"Утро": движение в столице оценили в 3 балла

Движение в столице оценили в 3 балла. На 37-м километре внутренней стороны МКАД начал собираться затор. Произошло столкновение легковых автомобилей в правом ряду. Длина затора – пять километров.

Общая длина заторов – 57 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.