"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 2 балла

ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 2 балла. Затруднено движение на внешней стороне МКАД на 89-м километре автомагистрали. ДТП с участием газели и легкового автомобиля блокировало движение в среднем ряду.

Прогноз столичного трафика на вечер 5 сентября составил 7–8 баллов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.