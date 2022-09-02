"Утро": движение автомобилей в столице оценили в 5 баллов

В настоящий момент трафик оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 96 километров.

Из-за неисправного трактора на Рязанском проспекте автомобилисты сбрасывают скорость на два километра в сторону центра. Нестандартное затруднение наблюдается на Ленинском проспекте по направлению в область. Там водители потолкаются один километр до улицы Удальцова из-за столкновения двух автомобилей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.