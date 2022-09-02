"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Затруднено движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца на севере. Скорость потока на Савеловской эстакаде не превышает 15 километров.

На Рязанском проспекте из-за остановки машины каршеринга с неисправностью в правом ряду в районе станции метро "Нижегородская" уплотнился поток в направлении центра от Карачаровской эстакады. Скорость движения там снизилась до 12 километров в час. Полчаса водители будут добираться до центра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.