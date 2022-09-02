"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 2 сентября

Атмосферное давление в столице установилось в пятницу, 2 сентября, на отметке 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 14 градусов. Вечером температура составит 11 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.