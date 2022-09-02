"Утро": плотный затор образовался на Варшавском шоссе

В настоящий момент столичный трафик оценивается в 5 баллов. Сбросить скорость придется на Варшавском шоссе по направлению в центр до пересечения с улицей Дорожная. Там произошло столкновение автомобиля с мотоциклом. Затор растянулся на пять километров.

Движение транспорта замедлилось до Беговой улицы по внешней стороне ТТК из-за столкновения двух автомобилей. Затор растянулся от Русаковской эстакады и оценивается в восемь километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.