"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Стоит Волгоградский проспект, средняя скорость на магистрали не превышает 10 километров в час. Около 40 минут водители будут добираться до центра.

Сложнее дорожная обстановка на шоссе Энтузиастов. Там машины встали в затор от Главной аллеи до Третьего транспортного кольца. А после аварии в среднем ряду перед Электродным проездом скорость машин от Главной аллеи снизилась до трех километров в час.

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