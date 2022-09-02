"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

В настоящий момент движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 131 километр. Не самая простая ситуация ожидает водителей на 48-м километре МКАД. В правом ряду проводятся дорожные работы, а в среднем ряду стоит неисправный грузовой автомобиль. Движение затруднено на пять километров.

На пересечении проспекта Андропова и Коломенского проезда столкнулись два автомобиля. Затор растянулся на два километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.