"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем образовался затор, который тянется от Волоколамской эстакады. До 17 километров в час снизилась скорость машин на этом участке. Водители там задержатся на 15 минут.

20 минут они простоят в 3-километровом заторе на Рязанском проспекте, тянется он от улицы Паперника и до Карачаровской эстакады. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.