"Утро": движение автомобилей в столице оценили в 5 баллов

Движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 90 километров.

По-прежнему сложно проехать в местах проведения дорожных работ на 14-м, 85-м километрах МКАД. Не самая простая ситуация складывается на внутренней стороне 79-го километра МКАД. Там из-за неисправного автомобиля движение затруднено на три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.