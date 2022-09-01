"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 1 сентября

Атмосферное давление в столице установилось в четверг, 1 сентября, на отметке 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 67%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 14 градусов. Вечером температура составит 10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.