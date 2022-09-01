"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

Цодд оценивает столичный трафик в 5 баллов. Притормаживает Ярославское шоссе в сторону центра от Сержантской улицы до Северяниского путепровода. Скорость на этом участке не превышает 22 километра в час.

15 минут водители простоят в заторе на Волгоградском проспекте перед Люблинской улицей в направлении центра, машины скопились от Зеленодольской улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.