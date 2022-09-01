"Утро": плотный затор образовался на внутренней стороне МКАД

Движение в столице оценивается в 4 балла. Общая длина заторов –71 километр.

На внешней стороне перед Бережковским мостом произошло столкновение трех автомобилей, а для движения доступно 2 полосы из 4. Длина затора составляет четыре километра.



На 79-м километре МКАД стоит неисправный автомобиль. Затруднение – 1,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.