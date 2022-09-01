"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На выезде из Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе произошло столкновение автомобилей в левом ряду. Это привело к образованию затора в сторону центра, начиная от Волоколамской эстакады. Водители потеряют на этом участке 20 минут.

И 25 минут автомобилисты простоят в затор на шоссе Энтузиастов от Главной аллеи до Авиамоторной улицы. От улицы Плеханова скорость потока упала до трех километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.