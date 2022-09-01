"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 1 сентября

В четверг, 1 сентября, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 67%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 14 градусов. Вечером температура составит 10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.