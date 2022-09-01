"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

Дорожная обстановка в столице оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 70 километров.

По Каширскому шоссе в районе Коломенского путепровода произошло столкновение автомобиля с пассажирским автобусом. Длина затора составляет пять километров и продолжает расти.

Сразу после путепровода Руставели по Бутырской улице произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Длина затора – один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.