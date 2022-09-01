"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Плотное движение наблюдается на Савеловской эстакаде в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. На внешней стороне поток почти в два раза плотнее.

Полчаса водители будут добираться до центра на Рязанском проспекте, средняя скорость на магистрали – 15 километров в час. Самый медленный участок от улицы Паперника до улицы Коновалова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.