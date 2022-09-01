"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. На Волгоградском проспекте есть участки с затруднениями в сторону центра, там скопились машины на въезде в город.

Притормаживает поток от Есенинского бульвара, и много машин зафиксировано перед Люблинской улицей. Добраться можно за 25 минут.

Местами отмечается плотное движение и на Люблинской улице в направлении центра, средняя скорость на магистрали – 35 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.