"Утро": движение автомобилей в столице оценили в 5 баллов

Движение в городе плотное и оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 116 километров.

Не самая простая ситуация в эти минуты складывается на Варшавском шоссе в сторону центра. Возле станции метро "Пражская" произошло ДТП в левом ряду, движение затруднено на два километра.

На Кутузовском проспекте в районе парка Победы придется постоять в заторе длиной 1,5 километра из-за ДТП в левом ряду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.