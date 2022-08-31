"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 31 августа

Атмосферное давление в столице установилось в среду, 31 августа, на отметке 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 67%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 20 градусов. Вечером температура составит 12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.