"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. 15 минут водители потеряют в заторе на Волоколамском шоссе, начинается он от Волоколамской эстакады и тянется до Тушинского тоннеля.

Шоссе Энтузиастов стоит от Главной аллеи, а скорость машин в плотном потоке до Авиамоторной улицы не превышает 10 километров в час. Автомобилисты потеряют на этом участке полчаса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.