Движение в Москве оценили в 5 баллов. Общая длина заторов составила 98 километров.

На 89-м километре МКАД в левом ряду произошло столкновение двух легковых автомобилей. Затор растянулся на четыре километра.

Также водителям придется постоять в заторе на Волгоградском проспекте в сторону центра перед Люблинской улицей в левом ряду из-за ДТП, здесь движение затруднено на пять километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.