"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов. Средняя скорость машин на Люблинской улице в направлении центра – не выше 18 километров в час.

На Волгоградском проспекте из-за ДТП у дома № 53 сформировался затор от улицы Академика Скрябина до станции метро "Текстильщики". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.