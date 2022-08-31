"Утро": длина столичных заторов составила 100 километров

Движение в городе оценили в 4 балла. На МКАД, на 103-м километре, на внутренней стороне, в среднем ряду столкнулись два грузовых автомобиля. Движение затруднено на три километра.

На проспекте Мира, в сторону центра перед съездом на Рижскую площадь, столкнулись два автомобиля. Движение в сторону ТТК затруднено на 2,5 километра.

Общая длина заторов составила 100 км. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.